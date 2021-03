“L’idea del presidente Vincenzo De Luca di vaccinare tutta la popolazione di Ischia, Capri, Procida, penisola sorrentina e costiera amalfitana, a prescindere dalle fasce d’età, per far ripartire il turismo, non può che trovarci d’accordo. Anche perché accoglie la nostra proposta, formulata nel corso dell’evento inaugurale degli Stati Generali del Turismo. Si tratta dell’unica strada percorribile per superare l’emergenza sociale ed economica che i nostri territori stanno attraversando. Ci auguriamo che la Campania arrivi presto alla dotazione di vaccini aggiuntivi, in modo da programmare una concreta ripartenza”.

Questo il commento del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, alle dichiarazioni rese dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì.