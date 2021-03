La soglia di mille somministrazioni di vaccino anti-covid al giorno sembra un’utopia. Eppure si parla di centro vaccinale a Sorrento, che possa quotidianamente somministrare un migliaio di dosi alle categorie previste nel piano vaccinazione.

Il sogno covid-free entro l’estate

La penisola sorrentina sogna l’appellativo di covid-free per salvare in extremis una stagione turistica che si preannuncia disastrosa anche per questo 2021, che sembra voler ripercorrere le orme del 2020 in cui – nonostante la quasi assenza dei contagi – ha portato i turisti verso la costiera amalfitana, totalmente esente dal contagio dagli inizi della pandemia fino all’arrivo della seconda ondata. Il piano vaccini è l’ultima spiaggia, anzi l’unica. Attualmente i dati parlano chiaro: un centinaio di somministrazioni al giorno, ma non bastano. A Villa Fondi 80 al giorno, altri a Massa Lubrense e Vico Equense.

Centro vaccinale, è davvero fattibile?

L’idea sollevata dal settimanale Agorà sarebbe quella di istituire un centro vaccini, ipoteticamente al Parcheggio Lauro, Piazza Veniero o Villa Fiorentino. Purtroppo si parla solo di idee, che forse si sarebbero dovute attuare alcune settimane fa. Tuttavia, sono da considerare fattori come l’alleggerimento strutturale e organizzativo . L’idea di vaccinare cittadini da Meta a Sorrento, oltre Sant’Agnello e Piano di Sorrento, risulterebbe davvero funzionale soprattutto termini di sicurezza per evitare assembramenti e paradossali crescite del contagio.