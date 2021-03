Vaccini a Positano, tutto procede brillantemente. Le testimonianze raccolte da Positanonews

Positano. Procedono brillantemente le prime vaccinazioni agli over 80 presso il Polo socio sanitario della città verticale. Positanonews, sul posto, sta raccogliendo le testimonianze di chi sta partecipando attivamente alle operazioni. Un grazie di cuore a tutto il personale sanitario, i medici, i farmacisti arrivati appositamente, ai volontari della Protezione civile e della Croce rossa italiana Costa d’Amalfi. In prima linea anche l’amministrazione comunale.

Abbiamo chiesto come stanno procedendo i vaccini: “Tutti gli anziani stanno reagendo bene. Nessuno ha sentito dolore. Sono tutti tranquilli e sereni, questo dovrebbe essere da monito per le nuove generazioni. Al momento hanno ricevuto il vaccino circa 20 persone. Per la giornata di oggi 4 marzo si prevedono circa 57 vaccini”.

Durante una diretta di Positanonews è intervenuto anche il farmacista Roberto Rizzo: “Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale che hanno permesso di realizzare tutto questo”. Con la frana ad Amalfi era fondamentale trovare un sito “al di qua della frana”.