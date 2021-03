Vaccini a Positano, il sindaco Guida: “Un momento emozionante”

Positano. Procedono brillantemente le prime vaccinazioni agli over 80 presso il Polo socio sanitario della città verticale. Presente, oltre a tutto il personale sanitario e ai volontari, l’amministrazione comunale. In prima linea il sindaco Giuseppe Guida che ha appena scritto su Facebook:

Nella giornata odierna si è dato il via alla somministrazione dei vaccini presso il Polo Socio Sanitario di Positano. Un momento che aspettavamo con trepidazione, dopo aver lavorato giorni interi incessantemente per organizzare i locali e rispettare tutte le direttive pervenute. E’ stato un momento particolarmente emozionante: vedere i nostri ultra ottantenni protagonisti di questa giornata, tutti sereni, positivi e fiduciosi, consapevoli dell’importanza di questa fase, ha rappresentato una grande gioia per tutti noi, perché ancora una volta sono i nostri nonni a darci il buon esempio! Ringrazio tutto il personale impiegato nella somministrazione e continuiamo a lavorare, con spirito di speranza ed ottimismo, perché uniti e con massima determinazione, riusciremo a ritornare alla tanto attesa normalità.