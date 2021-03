Vaccini a Positano, il messaggio di un bimbo: “Grazie di aver salvato mio nonno”

Positano: un gesto che scalda il cuore. Questa mattina, come già detto, si stanno svolgendo i vaccini a Positano per gli over 80. Le operazioni stanno procedendo al meglio. Ad un certo punto, come si può vedere nelle foto di Positanonews, ai medici e agli operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni è arrivato un regalo speciale da parte di un bambino: “Grazie signori. Il vostro gesto di gentilezza è stato molto apprezzato. Avete fatto del bene a mio nonno e vi ringrazio di cuore”. Questa la scritta che leggiamo sul pacchetto. Un gesto che vale più di mille parole.