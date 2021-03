Vaccini a Positano e Maiori, CRI – Costa Amalfitana: “Grazie ai sindaci. Momento bellissimo”

CRI – Costa Amalfitana, per far fronte all’emergenza da Covid-19, sta intraprendendo nuove iniziative per l’assistenza e il supporto della popolazione della Costiera Amalfitana. In queste giorni i Volontari CRI della Costiera saranno impegnati nell’assistenza durante la somministrazione dei vaccini presso i Comuni di Maiori e Positano. Una grande soddisfazione, ecco cosa hanno detto:

Uno dei momenti più belli vissuto dai nostri Volontari, da un anno a questa parte. Abbiamo visto i nostri anziani, le nostre querce con solide radici, presentarsi con fiducia e compostezza presso i centri vaccinali e ricevere la loro prima dose di vaccino e di … speranza. Ringraziamo i sindaci dei comuni di Maiori e Positano per aver confidato nella nostra collaborazione e ricordiamo che l’impegno di CRI – COSTA AMALFITANA continua con:

– il servizio PRONTO FARMACO presso la farmacia territoriale di Ravello (Per usufruire del servizio basterà contattare i Volontari CRI al numero 333.57.80.564, entro la domenica precedente il ritiro)

– la promozione della Donazione del Plasma Pro-Covid (per aderire all’iniziativa o solo per aver maggiori ed opportune informazioni si potrà contattare i Volontari CRI al numero: 333.585.72.89 dalle ore 15:00 alle ore 20:00.Per prenotare la visita in ambulatorio bisognerà scrivere a: simt@aosgmoscati.av.it indicando: nome, cognome, data di nascita, data del tampone positivo, data del tampone negativo, sintomatologia e numero di telefono per essere contattati).