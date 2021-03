Vaccini a Maiori, Capone soddisfatto: “Vediamo uno spiraglio di luce”.

Maiori. Hanno preso il via oggi mercoledì 10 marzo le operazioni di vaccinazione riservate agli anziani ultraottantenni di Maiori e Minori. Le prime dosi sono state somministrando presso il Centro Anziani di Maiori in Corso Reghinna. A fine giornata, arriva il commento del sindaco di Maiori Antonio Capone.

“Inizia quest’oggi la campagna di vaccinazioni presso la nostra città per i concittadini maioresi e per i cittadini della vicina Minori con la prima dose somministrata all’Avv. Mario Civale, già Sindaco di Maiori. Il punto vaccinale istituito presso il centro anziani di Maiori è stato fortemente voluto da questa amministrazione per ridurre al minimo gli spostamenti verso il presidio medico di Castiglione o i centri ospedalieri delle città di Salerno e Cava e per rendere meno gravoso l’accesso a questo servizio per le persone anziane.

A tale proposito, corre l’obbligo di ringraziare la nostra ASL, l’USCA con tutti i medici e gli operatori sanitari, il Delegato alla sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale, gli straordinari volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, il nostro comando di Polizia Locale e il Presidente del Centro Sociale Anziani “Mezzacapo”, Stefano Apicella. Di sicuro, l’istituzione di un presidio vaccinale non è un’operazione scevra di difficoltà, soprattutto di ordine burocratico, ma dobbiamo essere fieri del risultato conseguito, malgrado qualche ritardo di cui ci scusiamo.

La mattina verranno somministrati i vaccini alla popolazione anziana e il pomeriggio al personale scolastico. Gli appuntamenti saranno coordinati dall’ASL, previa prenotazione sulla piattaforma regionale. Da primo cittadino che ha vissuto questo anno terribile sempre in prima linea sento il dovere di rinnovare con forza l’appello alla responsabilità e al rispetto delle misure preventive. Tutto ciò è fondamentale per ridurre la circolazione del virus e delle sue varianti almeno fino ad aprile, quando – sono sicuro – inizieremo a intravedere qualche spiraglio di luce. Ora più che mai, forza Maiori!”.