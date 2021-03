Vaccinazione over-80, domani si concluderà a Castiglione di Ravello. In provincia di Salerno terminerà per aprile

Sarà completata nei primi giorni di aprile la campagna di vaccinazione over 80 in provincia di Salerno. Ad annunciarlo il responsabile del centro vaccinale dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, il professore Francesco De Caro. Nella costiera amalfitana presso la struttura sanitaria di Castiglione di Ravello afferente all’azienda ospedaliera di Salerno si finirà domani. Il professore De Caro – come riporta “TV Medica” – ha assicurato che saranno chiamati tutti gli over 80, non ci sarà nessuno problema e che si cercherà di effettuare circa 600 vaccinazioni a settimana in modo da completare con gli over 80 entro i primi giorni di aprile. De Caro spiega, inoltre, che appena terminati gli over 80 si cominceranno a vaccinare le persone fragili che hanno patologie, malattie croniche, che sono già ricoverati presso il Ruggi come ad esempio nefropatici e trapiantati. E chiarisce anche che per chi ha contratto il virus almeno tre mesi fa e si è negativizzato basta una sola dose di vaccino come si evince anche dalle raccomandazioni ministeriali.