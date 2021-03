Riprendiamo questo articolo di oggi sul Roma, in cui il segretario nazionale dell’Associazione Funzionari di Polizia, nonchè Primo Dirigente del Commissariato di Castellammare e cittadino della Penisola Sorrentina, Pietro Paolo Auriemma , lancia un messaggio inequivocabile sulla importanza di proteggere, vaccinando, le forze dell’ordine esposte sul territorio. Come fanti al fronte, gli addetti alla pubblica sicurezza hanno urgenza di una copertura anticontagio, per poter svolgere con tranquillità il loro lavoro. Come annunciato nelle raccomandazione del Ministero della Salute, essi sono da considerare al pari degli operatori sanitari. Foto 2 di 2



