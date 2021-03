USA, sparatoria in supermercato: identificato 21enne autore della strage

Un nuovo choc negli Stati Uniti andato in scena nella tarda serata italiana, le 14.30 in Colorado. Un uomo ha sparato decine di colpi con un fucile d’assalto Ar-15, uccidendo diversi avventori del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell’area a sud della città. Il primo poliziotto ad arrivare sul posto, una volta scattato l’allarme, è Eric Talley. Viene colpito a morte. Intanto con un tweet la polizia ha invitato tutti i cittadini a stare alla larga dalla zona.

Il sospetto autore della strage nel supermercato in Colorado è stato identificato: lo ha detto in una conferenza stampa Maris Herold, responsabile della polizia di Boulder, spiegando che non sono ancora stato chiariti i motivi del gesto. L’arrestato ha 21 anni.

Sono state identificate anche tutte le vittime della strage, avevano un’età tra i 20 e i 65 anni, ha detto Herold elencando i nomi delle persone che hanno perso la vita.