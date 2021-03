UNITRE. Ginnastica con Cinzia

Cinzia è docente di educazione fisica, con famiglia e due meravigliose figlie, ma trova sempre il tempo, gratuito e volontario di occuparsi delle signore dell’UNITRE, ormai da tanti anni. Fino a qualche tempo fa, prima del covid, gli incontri avvenivano nella sede dell’UNITRE , in via delle Rose, in primavera e estate nel Parco di Villa Fondi, grazie al permesso del Sindaco Iaccarino. Ora le cose sono cambiate, al momento non ci sono più panorami marini e boccate di aria fresca, ma ognuno in casa propria con lo schermo davanti e la guida attenta di Cinzia. Fatto straordinario, non tanto per la ginnastica, ma che con la sua verve è riuscita a coinvolgere decine e decine di socie , anche le più restie al progresso informatico. Cinzia usando una piattaforma semplice e assegnando gli orari di convergenza, aspetta e accoglie tutti i partecipanti per trascorrere una oretta intensa e faticosa con tuta e tappetino. A lei va un grazie grande e grosso, perché tra tutte le docenti dell’università delle tre età è stata la prima ad adeguarsi ai tempi che corrono.