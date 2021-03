Unità d’Italia: Sorrento e Sant’Agnello si illuminano con il tricolore

Penisola sorrentina. Oggi si celebra il 160° anniversario dell’Unità d’Italia. I comuni di Sorrento e Sant’Agnello hanno deciso di omaggiare la ricorrenza “illuminandosi” con il tricolore.

Sorrento – Da ieri sera, i due edifici che ospitano gli uffici del Comune di Sorrento, in piazza Sant’Antonino, si illuminano con il verde, il bianco e il rosso del tricolore. “I colori della nostra bandiera diventano simbolo di speranza, per una attesa ripartenza della nostra città – commenta il sindaco, Massimo Coppola – Il senso di appartenenza, in momenti di crisi sociale, economica e sanitaria come quello che stiamo vivendo, diventa un importante strumento per riscoprire il valore di comunità”. (foto sotto)

Sant’Agnello – “1861…202.1 Sant’ Agnello ricorda l’anniversario dell’unità d’Italia!!!!”, ha scritto il sindaco Piergiorgio Sagristani sui social. (foto sotto)