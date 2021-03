UniCredit sostiene Prisma Cooperativa Sociale. Nasce in penisola una Casalbergo per anziani e un Laboratorio di panificazione

UniCredit sostiene Prisma Cooperativa Sociale, nasce in penisola sorrentina una Casalbergo per anziani e un Laboratorio di panificazione.

Come già anticipato in un precedente articolo, “PRISMA” Cooperativa Sociale onlus ha ricevuto un finanziamento ad impatto sociale di 800 mila euro da UniCredit nell’ambito del Decreto Liquidità del Governo. Il finanziamento è finalizzato a sostenere gli investimenti in corso connessi all’apertura, prevista a Settembre 2021, di una struttura per anziani che ospiterà 64 ultrasessantacinquenni, oltre che di un nuovo Poliambulatorio e di un Centro Diurno Polifunzionale a servizio di tutta la popolazione della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Il progetto prevede anche la realizzazione di un Laboratorio di panificazione e di un nuovo Centro di produzione pasti attrezzato per la produzione giornaliera di almeno 2.000 pasti giornalieri destinato alle mense scolastiche, ospedaliere e di comunità di un vasto territorio che va da Castellammare di Stabia ad Amalfi.

Al raggiungimento degli obiettivi sociali dichiarati, UniCredit riconoscerà inoltre alla Cooperativa Sociale “PRISMA” una donazione (pay for success) di 10.000 euro quale contributo per l’acquisto di un pulmino. L’intervento di UniCredit consentirà alla Cooperativa Sociale “PRISMA” di assumere, a regime, 65 nuovi dipendenti per l’avvio delle attività, che si aggiungono alle 153 unità lavorative impiegate ad oggi, con circa il 96% dei dipendenti donna. Dal 2 marzo il Comune di Massa Lubrense e l’ASL Na3Sud e Prisma hanno attivato, nella struttura di proprietà comunale il Centro vaccinale Covid di riferimento per il Comune di Massa Lubrense.