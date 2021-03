UNA CHIACCHIERATA CON ANDREA SANNINO

Tu prima di tutti mi hai teso la mano. Non c’era Abbracciame, non c’era il teatro, i tour con i musical, non avevo un pubblico…non avevo niente, nemmeno il vestito per venire a cantare con te…

Da quel giorno mi hai dato più volte l’onore di essere ospitato sul tuo palco,

di duettare con te davanti al tuo pubblico…non avevi bisogno di garanzie, ti sei fidato e mi hai dato fiducia in un momento che nessuno lo avrebbe fatto, e tanti sono anche i ricordi di tante semplici chiacchierate tra Napoli e la tua Bologna. Le cose più banali le ricordo e le custodisco come fossero preziose, una volta ad esempio ero con te a Via D’Azeglio andammo insieme dal Tabacchino a comprare le sigarette e le persone per strada, ti salutavano senza imbarazzo come se tu fossi Lucio, una persona qualunque, uno di noi. Ricordo quando mi ripetevi

“Uánema guaglió…si bravo,

scrivi tanto e non mollare!”

…ed io non ho mollato Lucio.

Ti voglio bene.

Grazie…ovunque tu sia!