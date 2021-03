Una buona notizia: il Centro Pane di Piano di Sorrento ora è convenzionato con la Regione Campania

Una bella notizia per gli abitanti della Penisola Sorrentina ma anche della Costiera Amalfitana. Lo studio di analisi mediche e radiologico “Centro Pane” di Piano di Sorrento – in via Bagnulo 30 – ha stipulato una convenzione con la Regione Campania. Questo significa che adesso, chi ne ha bisogno, potrà usufruirne pagando solo il ticket previsto.

Una novità importante, quindi, soprattutto in termini economici ed assistenziali, che garantisce ai pazienti che hanno diritto alle esenzioni limitando gli spostamenti. Fino a ora si era costretti andare al Centro Laser di Castellammare di Stabia. Più volte noi di Positanonews abbiamo chiesto che ciò avvenisse.

Il Centro Pane di Piano di Sorrento è la prima struttura di questo tipo della Penisola accreditata dal servizio sanitario regionale. Una realtà consolidata in ambito sanitario che nel tempo ha sviluppato un’attività diagnostica completa mirata all’eccellenza, avvalendosi di specialisti esperti ed apparecchiature all’avanguardia. Per quanto riguarda i medici, parliamo di specialisti e i tecnici sanitari che sono stati scelti per la loro competenza e provata esperienza, i quali lavorano in sinergia per assicurare al paziente il percorso diagnostico più appropriato, e ove necessario, accompagnarlo nella scelta dell’orientamento terapeutico più idoneo.