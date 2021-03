Un pareggio fallimentare …Gattuso OUT !!! Cosa pensa di questo pareggio Maradona?

Napoli alla deriva con calciatori da serie C

Una squadra deludente e modesta.

Solo i miei colleghi sempre a gasare qualità e la tecnica di una squadra che si dimostra scarsa. Si scarsa tra le peggiori della serie A. Oggi dimostra di essere squadra debole per tanti motivi. Senza personalità senza modulo senza testa e senza palle. Sotto l’aspetto tecnico – tattico squadra da settimo posto. Il mister sta in totale confusione da oltre due mesi. Grave che il nostro presidente non prende con forza provvedimenti seri e professionali dando una svolta definitiva cancellando l’anticalcio e cambia la guida tecnica.