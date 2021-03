Un farmacista Nocerino tra i Vaccinatori Anti Covid oltre manica

Nocera . Il farmacista Nocerino Francesco Toto , da sempre amico di Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, voce della Campania fra le province di Salerno e Napoli , è da oggi ufficialmente uno dei vaccinatori scelti contro il covid. Un percorso lungo in cui si deve fare domanda sul sito della NHS – la ASL del Regno Unito – dove viene richiesto il proprio curriculum vitae. Una volta visionato, se si ha un giudizio positivo si accede alla prossima selezione in cui il candidato viene intervistato attraverso precise domande sul suo lavoro, sulle sue qualità, su come in casi di stress ci si muove fino a quella cruciale: “Perché dovremmo scegliere te?”

A questa domanda Toto ha risposto in modo deciso: “Perché sono nato per questo, sono farmacista e non sono nuovo a situazioni di forte stress. In questo momento, con questa pandemia, dobbiamo aiutarci l’un l’altro è io posso aiutare attraverso le mie conoscenze ed esperienze”.

Dopo il colloquio ci sono stati altri sette esami basati sul vaccino Pfizer e AstraZeneca, sul primo soccorso e sulla respirazione bocca a bocca. Alla fine, una volta superati tutti l’ultimo importante esame, un face to face per mostrare le proprie conoscenze e metterle a servizio dei più bisognosi. Il face to face si è tenuto quest’oggi presso l’Old Trafford – casa del Manchester United – e dopo tanti esami, il farmacista Nocerino ha superato l’ultima sfida, quella più importante, diventando a tutti gli effetti un Vaccibatore Scelto Anti Covid. Solo altri 10 mila in tutto il Regno Unito che dovranno aiutare a vaccinare un’intera nazione contro questo terribile Virus.

Passione e determinazione, queste le qualità di cui il farmacista ex giornalista, è provvisto e con cui porta alto il nome Campano anche oltre Manica.