Un Dispenser Gratuito di Energia Positiva: Apri una Gabbia e Libera un Cuore…

Il Covid-19, ci ha profondamente cambiati, siamo diventati tutti più sensibili, soprattutto ai sentimenti, forse più vulnerabili ma anche più forti.

Anche i nostri rapporti sociali, sono mutati, compreso quelli con gli animali domestici: siamo più consapevoli di quanto ci aiutino, ad affrontare meglio queste interminabili giornate, puntellate da smart working, problemi quotidiani, incertezze, ansie di ogni tipo.

Chi ha avuto la fortuna di condividere il lockdown in compagnia del suo quattro zampe, non ha subito quello sgradevole senso di vuoto, leit motiv delle vite di chi, non avendo un’amico così speciale, non ha beneficiato di quest’ancora di equilibrio psicoaffettivo: fusa, coccole, colpi di coda, e tutte le più svariate manifestazioni di affetto!

Trasmettitori di gioia, buonumore e serenità, scaldano il clima familiare riducendo i litigi, aiutano a distrarsi, a far superare i problemi con ottimismo e leggerezza.

Sono una valida terapia per i malanni ed aiutano grandi e piccini a sopportare meglio le clausure forzate.

Insomma sono degli autentici “dispenser gratuiti” di sguardi affettuosi ed energia positiva.

Dalle statistiche il desiderio di avere un “Pet” è cresciuto, molti hanno preso un gatto o un cane in casa, per alleviare la solitudine, non potendo più ricorrere a viaggi, feste e cene con gli amici.

Un’adozione fatta impulsivamente però, potrebbe trasformarsi in un onere aggiuntivo, non sempre sostenibile: un animaletto affettuoso è divertente, ma necessita per tutti gli anni della sua vita, di un discreto impegno di tempo, denaro, e talvolta pazienza.

Il gatto più del cane però, è “a bassa manutenzione”, essendo più indipendente, perfetto per chi vive in case piccole: un posto caldo per dormire, cibo, acqua ed il micio è già felice, poi se c’è anche qualcuno in giro, con cui giocare o rannicchiarsi sulle gambe, tanto meglio.

Il vantaggio dei cani è invece che con loro, possiamo viaggiare, far gite al mare o in montagna, ed anche uscire a passeggio in zona rossa, ma richiedono sicuramente più attenzioni, spazio ed accudimento.

Ad entrambi si deve assicurare le vaccinazioni di rito ed ai cani anche il microchip.

Avete deciso di vivere questa indimenticabile avventura? Allora recatevi subito nel rifugio più vicino, perché l’amore non si compra, si adotta…

Sarete “scelti” da uno speciale peloso, che potrete portate a casa, anche solo per un pre-affido.

Comunque sia, darete un importantissimo contributo alle indomite volontarie, che in questi mesi difficili, hanno continuato a dedicare sforzi ed energie, salvando cani e gatti randagi, spersi o abbandonati.

Fortunata, Lidia, Anna, Imma, Antonella, volontarie del gruppo allargato della Delegazione locale dell’Enpa, vi accompagneranno con gioia e gratitudine nel colorato caleidoscopio di musetti all’insù…