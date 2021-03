Tv spagnola a Positano: si parla di turismo e ripartenza

Occhi puntati su Positano dal mondo esterno, soprattutto quando ci si affaccia al periodo estivo e i turisti da ogni parte del globo si preparano a fotografarsi in Spiaggia Grande con lo sfondo della città verticale. Trattasi di utopia o di progetti realizzabili, Positano prova a salvare in extremis il 2021 e la sua estate, ma non solo.

Il sindaco Giuseppe Guida – oltre all’assessore Vespoli – è stato intervistato da un’emittente televisiva spagnola e, in base a quanto raccontato all’inviata, si pensa ad una stagione turistica da prolungare fino all’inverno 2021. Insomma, le aspettative di tutto il mondo sono davvero elevate. Positano è pronta a ripartire e non ci si può far trovare impreparati!