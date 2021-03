Tutti i vincitori di BarAwards 2020: tra questi in molti arrivano dalla Penisola e dalla Costiera. Nell’edizione caratterizzata da un numero record di candidature (oltre 800 tra locali e professionisti), la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina si sono fatte davvero molto onore. Quella di BarAwards 2020 è una testimonianza di grande coraggio, tenacia e resilienza per i tanti che non si sono arresi neanche lo scorso anno, quello più difficile che abbiano mai dovuto affrontare. Baristi, bartender, manager, team e cuochi che hanno saputo reinventarsi, ristrutturarsi, innovare, trovare nuove strade per limitare i danni e prepararsi a riaccogliere i clienti non appena sarà possibile.

Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi on line il 10 febbraio, sono state decine le testimonianze di capacità, intelligenza e lungimiranza da parte di professionisti e imprenditori che non smettono di credere nel proprio lavoro e nel proprio futuro.

E, tra questi, spiccano nomi delle nostre due Costiere.

Per la prima volta Barawards ha riservato cinque riconoscimenti al mondo dell’hotellerie: Hotel Rivelazione, Hotel Manager, Hotel, Ristorante e Bar d’albergo dell’anno.

Hotel Manager dell’anno

Sara Abdel Masih – Hotel Dei Cavalieri e Hotel The Square, Milano Veronica Revel Chion – Royal Hotel, Courmayeur (AO) Elisabetta Dotto – Ambra Cortina, Cortina D’Ampezzo (BL) Luca Virgilio – Hotel Eden, Roma Stefano Chiesa – Hotel Brufani, Perugia Giacomo Sarnataro – NH Collection Grand Hotel Il Convento, Amalfi (SA) Lucio D’Orsi – Majestic Palace Hotel, Sant’agnello (NA) Fabio Colantuoni – Monastero Santa Rosa, Amalfi (SA) Ralph Riffeser – Cavallino Bianco, Ortisei (BZ) Gianni Gulli – Buone Vacanze Hotels, Cosenza

Hotel Rivelazione dell’anno

Palazzo Del Duca, Matera Almar Jesolo, Lido di Jesolo (VE) Hotel Therme, Merano, MERANO (BZ) Pfösl Nature & Spa, Nova Ponente (BZ) Borgobrufa Spa Resort, Torgiano (PG) Castello Di Spessa, Capriva Del Friuli (GO) Double Tree By Hilton Trieste, Trieste Ausonia Ungaria Wellness Lifestyle, Venezia Campzero, Champoluc (AO) Hotel Cave Bianche, Favignana (TP)

Hotel dell’anno

Four Seasons Firenze, Firenze Mandarin Oriental Milano, Milano San Pietro, Positano (SA) Four Seasons Milano, Milano Hotel Armani, Milano Cavalieri Waldorf Astoria, Roma Timi Ama, Villasimius (CA) Hotel La Perla, Corvara (BZ) Palazzo Seneca, Norcia (PG) Grand Hotel Tremezzo, Como

Ristorante d’albergo dell’anno

Don Geppi Restaurant, Sant’agnello (NA) La Terrazza – Hotel Eden, Roma Petit Royal – Royal Hotel, Courmayeur (AO) St. Hubertus – Hotel Rosa Alpina, San Cassiano (BZ) George – Grand Hotel Parker’s, Napoli Binario Calmo, Napoli Glam – Palazzo Venart, Venezia La Veranda – Hotel Four Seasons, Milano Locanda Senio, Palazzolo Sul Senio (FI) Marco Martini – The Corner Townhouse, Roma

Bar d’albergo dell’anno