Turismo, la Costiera amalfitana resiste: camere prenotate da giugno

Turismo: la Costiera amalfitana non si arrende. Come leggiamo in un articolo del Corriere del Mezzogiorno, sono arrivate le prime prenotazioni negli hotel di lusso. Poche per maggio, molte di più per giugno e poi incrementeranno ancora a partire da luglio. Ecco le testimonianze di Vito Cinque, comproprietario dell’hotel San Pietro di Positano e di Crescenzo Gargano, patron dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi.

«Eravamo tutti pronti per riaprire il primo aprile. Ma l’impennata dei contagi dovuta alle varianti del virus, la classificazione in zona rossa e la perdurante chiusura delle regioni ha vanificato le nostre intenzioni. Ora guardiamo al 6 aprile, sperando innanzitutto nel ripristino della mobilità interregionale. Se tutto andrà come auspichiamo apriremo a maggio. Per la metà del mese già c’è qualche prenotazione. Il trend si consolida progressivamente fino a raggiungere il picco più alto ad agosto e settembre. Il problema è che occorrono in tempi rapidi protocolli chiari per l’accesso in Italia». A parlare è Vito Cinque, comproprietario dell’hotel San Pietro di Positano.

«A partire da giugno – aggiunge sempre al quotidiano partenopeo Crescenzo Gargano, patron dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi – potremo fare affidamento su un 30-35% di prenotazioni. Il problema sarà garantire a chi ha avuto fiducia in noi di poterci raggiungere. Confidiamo nel netto miglioramento della situazione epidemiologica. E nella riapertura delle frontiere. La clientela americana interessata alla nostra destinazione è già vaccinata, gli inglesi sono avanti. Sta a noi farci trovare pronti. Ai Caraibi o a Dubai è già difficile trovare una stanza». Ha aggiunto Crescenzo Gargano, patron dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi.