Turismo: Atex chiede un nuovo bando Sfin per le strutture della Penisola

Turismo in Penisola sorrentina. Atex richiede un nuovo bando Sfin alla Regione Campania per concedere finanziamenti a hotel e strutture extralberghiere della penisola sorrentina puntando a restyling delle strutture in chiave eco sostenibile. È questo l’obiettivo della richiesta formulata da Atex, l’associazione che riunisce bed and breakfast, case vacanza e affittacamere di Sorrento e dintorni.

L’appello arriva a poche ore dall’annunciato arrivo in penisola di fondi per 24 location che mesi fa hanno preso parte al bando Sfin (Strumento Finanziario Negoziale), istituito dalla Regione Campania per il sostegno agli investimenti produttivi nelle filiere strategiche del territorio e attuato in procedura negoziale con partecipazione del Fri (Fondo Rotativo per le Imprese) di Cassa Depositi e Prestiti. Somme che comprendono un mix di agevolazioni tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Un flusso economico che permetterà alle strutture ricettive, che ne hanno fatto richiesta quest’estate grazie alla società Twentyfour Advisory, di iniziare da subito ristrutturazioni e adeguamenti secondo gli ultimi dettami di compatibilità ecologica e non solo.

«Siamo contenti per queste 24 strutture e per tutta Sorrento, perché la riqualificazione del sistema ricettivo consente un salto di qualità per l’intero territorio – sottolinea Sergio Fedele, presidente Atex, a Metropolis – Purtroppo non nascondiamo che questo bando non è stato molto diffuso in penisola e molti operatori non erano sufficientemente informati. Per questo abbiamo trasmesso all’assessore regionale al Turismo Casucci la richiesta di conoscere se lo stesso bando sarà rifinanziato nel 2021, se in caso negativo ci saranno bandi simili importantissimi per il settore ricettivo Campano e se si potrà organizzare in Penisola Sorrentina e nell’isola di Capri degli appuntamenti in cui i funzionari regionali potranno venire a illustrare direttamente questi bandi. Attendiamo una risposta del sempre disponibile assessore regionale al turismo».