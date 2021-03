Trent’anni fa l’ultima partita di Maradona con la maglia azzurra

Il 24 marzo è una data indimenticabile per i tifosi del Napoli e per gli estimatori di Maradona. Il 24 marzo 1991, esattamente 30 anni fa quindi, il campione argentino giocò la sua ultima partita in Serie A con la maglia del Napoli. Successivamente infatti la squalifica per doping e la successiva tappa a Siviglia prima del ritorno in patria. L’avversaria degli azzurri in quella partita fu la Samp che quell’anno vinse lo scudetto e il match terminò 4-1 per i blucerchiati, grazie al vantaggio di Cerezo, alla doppietta di Vialli e Lombardi. Maradona chiuse l’esperienza col calcio italiano con un gol, su calcio di rigore. Nella notte tra l’1 e il 2 aprile 1991 Maradona lasciò Napoli, dove vi ritornò solo il 9 giugno 2005 per la partita d’addio al calcio di Ciro Ferrara. Il 6 aprile 1991 la commissione disciplinare della Lega Calcio sospese Maradona per 15 mesi, cioè fino al 30 giugno 1992. Ma ormai la storia italiana e napoletana del Diego calciatore era già finita.