Tre anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, il volto buono della televisione

Oggi sono tre anni senza Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018 dopo aver lottato contro il male che aveva dato i suoi segni evidenti il 23 ottobre 2017 quando il conduttore venne colto da malore durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredità”. La sua scomparsa toccò il cuore di tutti perché Fabrizio Frizzi non era solo un conduttore televisivo di indiscutibile bravura, ma per gli italiani era diventato come uno di famiglia. Entrava tutte le sere nelle case di tante famiglie con il suo sorriso rassicurante e la sua semplicità. In tanti hanno pianto alla notizia della sua morte come se avessero perso per sempre un caro amico. E nonostante siano trascorsi tre anni, nessuno lo ha dimenticato ed ogni volta che si parla di lui o lo si vede in qualche immagine in televisione sembra impossibile pensare che non ci sia più. Ed in questo giorno non si può non dedicare un pensiero al conduttore gentile e dalla risata contagiosa che occupa ancora ed occuperà per sempre un posto speciale nel cuore degli italiani.