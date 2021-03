Tramonti, un nuovo caso di positività al Covid-19 e 14 guarigioni

Tramonti. Il Comune, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Registriamo oggi 1 nuovo positivo non legato a casi precedenti. È in corso la ricostruzione della catena dei suoi contatti che saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni. Dai tamponi di richiamo effettuati martedì è emerso che ben 14 concittadini si sono negativizzati. Pertanto, il totale dei positivi sul territorio scende a 23.

Vogliamo ribadire che chi convive con un positivo, pur essendo negativo, deve rimanere a casa e attendere il secondo tampone. L’invito a limitare le uscite è esteso a tutta la cittadinanza: i contagi sono in rialzo in tutta Italia anche a causa delle varianti, inglese e brasiliana, più aggressive e contagiose. D’altronde, siamo in zona rossa ed è consentito uscire di casa solo per esigenze necessarie come la spesa, il lavoro o la salute».