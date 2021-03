Tramonti: premiati 68 cittadini virtuosi con l’eco-bonus. Anche per il 2020, i cittadini di Tramonti si riconfermano virtuosi in materia di tutela dell’ambiente.

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica che sta caratterizzando la vita e le attività quotidiane da ormai un anno, le buone pratiche in materia ambientale sono state recepite a pieno dalla cittadinanza e qualche giorno fa, con apposita determina, è stato dato il via alle procedure di liquidazione degli incentivi previsti per i cittadini più precisi nel conferimento “differenziato” dei materiali.

Si tratta, nello specifico, di circa 1300 euro da distribuire, in base agli eco-bonus (con un ulteriore sgravio che va dal 3% al 10% in bolletta) nel 2021, alle utenze domestiche e alle attività commerciali che hanno rispettato in maniera meticolosa le direttive comunali e che, attraverso l’uso dell’apposita eco-card, hanno maturato bonus notevoli con la pesa dei materiali (PET, alluminio selettivo, vetro, carta e cartone, imballaggi) conferiti presso il centro di raccolta comunale nell’anno appena trascorso.

Quest’anno sono 68 i cittadini premiati. Un numero importante che resta costante nel tempo, anche in un momento storico in cui le attività commerciali, sottoposte a chiusura forzata, hanno visto diminuire la produzione di rifiuti, liquidando meno eco punti, e allo stesso tempo hanno affrontato lo smaltimento di nuove tipologie di rifiuti.

Con il conferimento dei materiali trasportati dal Comune ai consorzi CONAI, aumentano ulteriormente le entrate dell’Ente, ma aumenta anche il risparmio dei cittadini, nonostante i rincari costanti dei costi di smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme. Infatti, l’eco-bonus consiste in rimborsi ed agevolazioni sulle tasse comunali, ma anche in buoni d’acquisto spendibili nei negozi convenzionati di Tramonti. Insomma, un circolo virtuoso che produce benefici per il territorio e per le famiglie.

L’Amministrazione comunale alle iniziative e agli sforzi già in essere ne aggiungerà ulteriori partendo col coinvolgere, nelle tematiche ecologiche, le scolaresche del territorio, nonché garantendo la raccolta del vetro porta a porta a partire dalla seconda decade di aprile 2021 da parte della Società Miramare.

«Anche e soprattutto quest’anno mi sento in dovere di sottolineare l’immenso orgoglio che provo – ha dichiarato il vicesindaco Vincenzo Savino – nell’essere un amministratore, ma innanzitutto un concittadino degli abitanti di questo Paese. In un periodo storico così delicato e difficile i cittadini del Comune di Tramonti hanno dimostrato ancora una volta di credere e di perseverare nelle iniziative promosse da questa Amministrazione in tema di protezione e salvaguardia del nostro “caro” Ambiente. L’iniziativa degli eco-bonus, volta a premiare i cittadini virtuosi attraverso la differenziazione sempre più accurata dei materiali prodotti quotidianamente, si sta rivelando, anno per anno, sempre più efficace e produttiva: mi sento di dover affermare con convinzione che i risultati raggiunti finora sono divenuti tali anche grazie alle agevolazioni e alle opportunità messe in campo per i cittadini, non ultima il centro di raccolta mobile che sarà itinerante nelle piazze durante le periodiche pulizie».



«Obiettivo principale delle nostre azioni rimane quello di premiare i cittadini virtuosi – ha dichiarato il Sindaco Domenico Amatruda. Ci impegneremo sempre di più a perseguire ogni atto vandalico che deturpa il nostro territorio attraverso il riversamento nell’ambiente di rifiuti che, oltre a creare un impatto estetico-paesaggistico negativo, ha riflessi immediati o potenziali di sviluppo di inquinamento, dannoso per la pubblica e privata incolumità. Ringrazio, pertanto, i cittadini e gli operatori tutti che lavorano ogni giorno al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di bio-economy per migliorare la qualità della vita».