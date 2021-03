Tramonti, l’Istituto G.Pascoli attiva il supporto psicologico per alunni e genitori. L’Istituto “G.Pascoli” di Tramonti, in Costiera Amalfitana, con i fondi MIUR ha avviato il servizio di supporto psicologico in relazione all’emergenza COVID, attivando, attraverso bando pubblico, la selezione di un esperto psicologo che si è conclusa con l’affidamento di incarico alla Dott.ssa Coppola Loredana.

Sono obiettivi del Protocollo:

– fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;

– avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

“L’azione della Dottoressa sarà calibrata sugli alunni delle classi V e delle classi della scuola secondaria di 1° grado e si configurerà come una serie di interventi volti alla raccolta delle necessità e delle difficoltà dei ragazzi, incontri con le classi destinatarie dell’azione, sulla dimensione emotiva su tematiche come ansia, perdita, degenerazioni derivanti dalle relazioni a distanza, disorientamento – spiega la dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo –Non a caso sono stati previsti itinerari di supporto relativi alle diverse fasce di età: Gestione delle emozioni per gli alunni delle classi V della primaria; Relazioni in Rete, Bullismo e Cyberbullismo, Adolescenza al buio per gli alunni rispettivamente delle classi I,II e III della scuola secondaria di 1° grado”.

I percorsi prevedono altresì misure di accompagnamento per i genitori degli alunni delle classi coinvolte che incontreranno on line la Dottoressa in ottemperanza alle normative legate all’Emergenza COVID.

“Si tratta di un primo e significativo passo verso l’auspicabile presenza nell’Istituto Scolastico in futuro di un professionista psicologo per le necessarie azioni di assistenza, sostegno e promozione del benessere degli Studenti, delle Famiglie e del Personale scolastico – spiega la dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo – Una figura della quale si rende necessaria l’istituzione in ogni scuola e non solo per i motivi , attuali, legati alla pandemia, ma sicuramente per la prevenzione e la gestione del disagio minorile e dei BES; l’ accompagnamento nella formazione della personalità degli studenti e sostegno al loro studio; la consulenza e l’assistenza alle relazioni Scuola Famiglia e ai rapporti interni tra il Personale Scolastico”.