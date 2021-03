Tramonti in lutto: ci lascia Francesco Amodio

Tramonti piange la scomparsa di Francesco Amodio, nel dolore e la tristezza di tutti i suoi concittadini. A darne l’annuncio Lello Apicella, amico di Francesco. Francesco vola in cielo all’età di 62 anni in Toscana. Aveva lasciato un pezzo di cuore con tutta la sua famiglia in costiera amalfitana, a Tramonti.

Un uomo stimato da molti, lascia in un dolore immenso i fratelli e le sorelle, le cognate, i nipoti, i parenti, e il suo amico Lello Apicella. Lunedì 22 marzo i funerali a Pistoia alle ore 14:00.

La redazione di Positanonews si unisce commossa al cordoglio della famiglia Amodio.

Francesco Amodio con Lello Apicella.