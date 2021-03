Tramonti, Giardino Segreto dell’Anima: i chiarimenti di Enel

Tramonti, riceviamo e pubblichiamo i chiarimenti dell’Enel a quanto accaduto al Giardino Segreto dell’Anima.

L’Ufficio Stampa di Enel ha contattato in esclusiva il nostro giornale per fare sapere che a seguito delle autorizzazioni ottenute dall’ente preposto, E-Distribuzione ha dato mandato a una ditta esterna per provvedere alla potatura che si realizza per garantire la qualità del servizio elettrico in quella zona. A seguito della segnalazione fatta dai proprietari per il tramite della vostra testata E-Distribuzione li ha contattati per cercare di risolvere il problema.