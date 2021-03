Tramonti, 4 nuovi casi di positività al Covid-19 e 2 guariti

Tramonti. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che nella giornata odierna si sono registrati 4 nuovi casi di positività al Covid-19, legati a nuclei familiari già contagiati. Contestualmente, dopo aver ricevuto gli esiti di alcuni tamponi di richiamo, si contano anche 2 guariti. Pertanto, sale a 11 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si ribadisce che chi convive con un positivo, pur essendo negativo, deve rimanere a casa. L’invito a limitare le uscite è esteso a tutta la cittadinanza: i contagi sono in rialzo in tutta Italia anche a causa delle varianti inglese e brasiliana, più aggressive e contagiose. Non è il momento di abbassare la guardia.