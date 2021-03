Tramonti, 3 nuovi guariti dal covid-19: il totale dei casi scende a 8

Aggiornamento covid dal comune di Tramonti, dove si registrano ben tre guariti dal coronavirus. Il numero di positivi, dunque, scende da 11 a 8. Nell’immagine di seguito il bollettino diffuso dal Centro Operativo Comunale di Tramonti.

Vogliamo ribadire che chi convive con un positivo, pur essendo negativo, deve rimanere a casa – scrive l’amministrazione comunale. L’invito a limitare le uscite è esteso a tutta la cittadinanza: i contagi sono in rialzo in tutta Italia anche a causa delle varianti inglese e brasiliana, più aggressive e contagiose. Non è il momento di abbassare la guardia.