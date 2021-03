Tragedia sfiorata sulla SS 163 tra Positano e Piano di Sorrento. Divelto muretto di protezione

Tragedia sfiorata sulla SS 163 nel tratto che collega Positano a Piano di Sorrento. Nei pressi di una curva un muretto è stato parzialmente divelto con molta probabilità da qualche autovettura.

E’ stata immediatamente ripristinata la sicurezza dei luoghi installando delle protezioni temporanee in sostituzione del pezzo di muro andato distrutto ed in attesa di ricostruire la struttura in mattoni.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente ma, fortunatamente, non risultano persone ferite.