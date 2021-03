Tragedia a Castellammare di Stabia: «Mio padre è morto nell’attesa dei soccorsi». Ce ne parla Tiziano Valle in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. «Mio padre era una forza della natura. Perderlo dopo aver vissuto un’odissea per i soccorsi, mi fa rabbia. Denuncio quello che gli è accaduto nella speranza che altre persone non debbano patire ciò che ha patito lui». Fioravante Talente è un pensionato della Marina Militare e ha negli occhi lo sguardo fiero del figlio che ha ammirato il padre «maresciallo della Capitaneria di Porto di Castellammare e medaglia d’onore al merito civile». Ulrico, il suo papà, è una delle oltre 70 vittime del Covid nella città stabiese. Aveva 80 anni ed è morto lo scorso 17 marzo, dopo 6 giorni di ricovero al Cardarelli di Napoli e un’intera notte trascorsa al telefono con il 118, implorando l’arrivo di un’ambulanza che potesse trasferirlo in ospedale, e infine un intervento chirurgico eseguito in ritardo. «Mio padre e mia madre sono risultati positivi il 19 febbraio – racconta Fioravante – Ancora oggi non riesco a spiegarmi come sia stato possibile. Papà ha sempre fatto grande attenzione, osservando tutte le precauzioni possibili ed uscendo di casa solo per andare al supermercato». Per tre settimane Ulrico viene curato a casa, circondato dall’amore dei figli che cercano di non fargli mancare nulla. Fioravante tiene sotto controllo la saturazione, si procura non senza fatica le bombole del gas necessarie per aiutarlo con l’ossigenazione. Ma l’11 marzo le sue condizioni di salute precipitano. «Aveva la saturazione bassa e mi sono accorto che la sua mano era congelata – racconta il figlio – E’ l’1.37 quando chiamo il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Cominciano a darmi delle indicazioni telefoniche e mi dicono che bisogna aspettare perché non ci sono ambulanze medicalizzate pronte a intervenire. Mio padre urla per il dolore e dopo un quarto d’ora decido di andare al San Leonardo, che dista un chilometro dall’abitazione dei miei genitori». Fioravante è disperato perché Ulrico peggiora a vista d’occhio e vuole spiegare da vicino la situazione ai sanitari. «Parlo con una persona della centrale operativa e alle 2.10 arriva un’ambulanza da Poggiomarino – continua il militare in pensione – Mio padre necessita del ricovero, ma mi rispondono che non c’è posto. Gli fanno un antidolorifico e vanno via». Ma non serve a nulla. Le condizioni di salute di Ulrico sono gravi. «Alle 4.03 chiamo nuovamente il 118», racconta Fioravante mostrando le telefonate ancora salvate sul suo cellulare. «Spiego nuovamente i sintomi che avverte mio padre e dall’altra parte mi dicono che probabilmente è in atto una trombosi – continua il figlio – Ricominciamo daccapo con la storia che non ci sono ambulanze disponibili e mi consigliano di dargli delle gocce. Ma mio padre fatica a respirare e lo faccio nuovamente presente agli operatori». Purtroppo non basta a sollecitare l’arrivo di un mezzo di soccorso che giunge all’abitazione del maresciallo della Marina solo un’ora più tardi. «Papà viene trasferito direttamente all’ospedale Cardarelli, ma la sua odissea non è affatto finita – spiega Fioravante – Dopo 20 minuti di attesa nel piazzale, una soccorritrice, non so nemmeno se fosse un’infermiera, tira giù la barella dall’ambulanza e fa cadere mio padre a terra». «Vado su tutte le furie e chiedo spiegazioni – racconta ancora il figlio – Un vigilante che ha visto la scena, si avvicina e prova a calmarmi ». Alla fine Ulrico viene portato all’interno dell’ospedale, mentre il figlio Fioravante riesce a parlare con una dottoressa per spiegarle la situazione. «Lei mi dice che purtroppo in caso di trombosi ci sono appena 4 ore di tempo per intervenire chirurgicamente e scongiurare conseguenze – prosegue l’odissea – Purtroppo mio padre entrerà in sala operatoria solo alle 9 del mattino, ben oltre le 4 ore dalla comparsa dei primi sintomi. I medici cercano in tutti i modi di salvargli la mano, ma purtroppo non ci riescono e al termine dell’intervento, alle 14.15, mi contattano per dirmi che le funzionalità dell’arto è compromessa per sempre». Quel “per sempre”, purtroppo, significa solo pochi giorni. Il 17 marzo dopo meno di una settimana di ricovero Ulrico Talente muore in un letto del Cardarelli. «Purtroppo doveva andare così», dice Fioravante che sta ancora combattendo con la positività della madre. «Ho scelto di raccontare la mia storia e denunciare perché spero che non capiti a nessun altro – conclude – Mio padre viveva a un chilometro dal San Leonardo e abbiamo dovuto trascorrere un’intera notte al telefono per ricevere assistenza. Non è possibile. Stiamo vivendo questa pandemia da un anno e non c’è stato nessun miglioramento nell’assistenza. I problemi che leggevo nel 2020 sui giornali, li ho vissuti sulla mia pelle 12 mesi dopo. Nessuno vuole far finta che non esistano difficoltà, ma non possono essere le persone a pagare il prezzo della disorganizzazione dei soccorsi».