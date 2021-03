Traffico a Meta per lavori, file da Vico Equense e Piano di Sorrento. Venendo da Vico Equense si rimane bloccati nelle curve di Punta Scutolo a causa di un semaforo posto proprio all’ingresso di Meta. Venendo da Piano, invece, il traffico parte all’altezza del Bar Romano a Meta per dei lavori che si stanno facendo dinnanzi la Chiesa del Lauro.

Disagi in Penisola sorrentina anche per i lavori sul Corso Italia fra Sant’Agnello e Sorrento di cui non si sa nulla sul termine.