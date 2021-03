Torna in Penisola Sorrentina la campagna di raccolta fondi per sostenere l’infanzia nella Terra dei Fuochi.

Anche quest’anno con l’approssimarsi della Pasqua, le volontarie dell’Associazione Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi Onlus si sono mobilitate per l’importante campagna di raccolta fondi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza colpite dallo scempio ambientale della Terra dei Fuochi.

La V edizione dell’iniziativa è all’insegna della sostenibilità: “Le restrizioni dovute alla vigente zona rossa così come la situazione critica che stiamo vivendo collettivamente” – afferma la Presidente Tina Zaccaria – “ci impongono di azzerare gli sprechi alimentari. Per questo motivo le uova sono disponibili esclusivamente su prenotazione”.

Con un contributo di 10,00€ oltre a ricevere l’uovo pasquale si potranno garantire servizi fondamentali quali: supporto fuori regione per cure mediche, sostegno economico alle famiglie, accompagnamento presso presidi ospedalieri oltre ad esaudire i desideri di piccolәdegentә!

A farsi portavoce di Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi in Penisola Sorrentina è la volontaria Alma Rondanini (Instagram @ResistiTUcheResistoAncheIO), che in collaborazione con Eugenia Di Leva e il gruppo de “Il panino benefico”,in pochi giorni ha smosso le acque locali raccogliendo generoseprenotazioni. Come gli altri progetti di cui si fa portavoce Alma a nome di NO Molestie Di Strada, coinvolgere la Penisola Sorrentina significa rinsaldare i legami sul territorio, redistribuendo privilegi per aiutarsi vicendevolmente.

Quest’anno sono disponibili su prenotazione non solo le classiche uova in cioccolato finissimo senza glutine al latte e fondente ma anche tavolette da 250g. Inoltre, per chi desiderasse organizzarsi in gruppo, per estendere la solidarietà a figure di riferimento in ambito scolastico e lavorativo, l’Associazione rilascia certificati “per aver abbracciato un angelo in occasione della Pasqua”.

Rinnovata anche la possibilità di donare “un uovo sospeso” che sarà recapitato direttamente nei reparti oncologici pediatrici dell’OspedalePausilipon e del Policlinico I di Napoli – un gesto simbolico per ringraziare il personale per l’instancabile lavoro di cura e regalare un momento di spensieratezza all’infanzia ospedalizzata.

E per chi voglia sposare la missione anche da fuori regione è possibile prenotare le tavolette da 250g,con spedizione a mezzo corriere espresso. Per un ordine di almeno 15 pezzi consegna a domicilio gratuita.

Vi invitiamo a donare e condividere: https://www.gofundme.com/f/dona-un-uovo-per-un-guerriero e/o prenotare il vostro uovo contattando Alma Rondanini (nomolestiedistrada@gmail.com – Whatsapp: 08118104807)

Info:

http://www.angeliguerrieri.it/index.php

https://www.facebook.com/www.angeliguerrieri.org/