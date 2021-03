Tommaso Zorzi vince il Grande fratello vip. Era il grandissimo favorito per i bookmakers e così è stato: Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’influencer milanese ha battuto nel duello finale prima Andrea Zelletta (con l’84% dei voti), quindi Stefania Orlando (67%) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68%), che in precedenza aveva battuto a sorpresa l’altra grande favorita Dayane Mello.

La finalissima è stata segnata dai colpi al cuore: i protagonisti hanno incontrato in studio le persone a loro più care nella vita reale. Zorzi, in particolare, ha riabbracciato Francesco Oppini, ex concorrente a cui è stato legatissimo durante l’esperienza nella casa, condivisa fino a Natale (“Ora che l’ho ritrovato non lo lascio più”, ha scherzato Zorzi abbracciando il figlio di Alba Parietti), quindi la madre e la sorella. E proprio Gaia Zorzi ha scatenato i telespettatori sui social twittando a notte fonda un post destinato a far discutere.

“Agree o disagree, ma loro due hanno segnato questo gf”, ha ascritto la ragazza in un inglese un po’ maccheronico, condividendo una foto di Tommaso insieme a Dayane. Apriti cielo: la Mello, come al solito, è stata la dominatrice social della finale grazie alla sua imponente fanbase brasiliana, “fregata” però dal meccanismo del voto lampo studiato dagli autori per rendere il voto il più limpido possibile ed evitare polemiche. La sua eliminazione ha deluso migliaia di followers, rinfrancati però dal gesto della sorella del vincitore. Gesto, ovviamente, contestato da tutti gli altri fan del Gf.

Chi è Tommaso Zorzi, vincitore del Grande fratello Vip

Nato a Milano nel 1995 Zorzi, che ha studiato Economia e Business Management a Londra, si è fatto conoscere nel 2016 quando ha debuttato nel docu-reality di MTV Italia «Riccanza» (ha preso parte alla prima edizione, la stessa che ha presentato al grande pubblico anche Elettra Lamborghini). Due anni dopo ha partecipato a «Pechino Express», in coppia con Paola Caruso (ex Bonas di Avanti un Altro), e nel 2020 — pochi mesi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip — ha pubblicato il libro «Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri» (Mondadori).