Tom Ripley torna sul luogo del delitto da Capri a Sorrento

Da Capri a Sorrento sulle coste della Campania Tom Ripley torna sul luogo del delitto. Ventidue anni dopo. Napoli, Ischia, Capri , Sorrento e la Costiera saranno questa estate, insieme ad altre città italiane, location delle riprese della serie tv «Ripley». A Capri parte delle scene dovrebbero essere girate a Villa Torricella (nella foto), sontuosa dimora affacciata sulla baia di Marina Grande, come scrivono i colleghi di Capri news. La prima stagione, per la quale sono previsti otto episodi, sarà interamente basata su «Il talento di Mr. Ripley», il film diretto nel 1999 da Anthony Minghella. A dirigere le riprese di «Ripley» sarà Steven Zaillian, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense già premio Oscar, che guiderà un cast internazionale nel quale primeggiano Andrew Scott, star delle serie «Fleabag» e «Sherlock» (toccherà a lui interpretare il protagonista), Dakota Fanning («La guerra dei mondi», «Mi chiamo Sam») e Johnny Flynn. La messa in onda della serie è prevista negli Usa tra ottobre e novembre 2022, mentre l’edizione italiana potrebbe approdare su Sky l’anno successivo.