Tik Tok lancia una nuova funzione anti-fake. Da oggi anche in Italia

Il social network cinese TikTok è oramai sempre più utilizzato, in modo particolare dai giovani ma attrae tantissimo anche gli adulti. Ed ora annuncia il lancio in Italia di nuove misure per limitare la diffusione di contenuti falsi e fuorvianti: tra queste rientra un banner anti-fake che invita l’utente a rimuovere informazioni non verificate.

Gina Hernandez, Product Manager, Trust & Safety, annuncia in un post: «Oltre che per divertirsi, sempre più persone scelgono TikTok per condividere con gli altri in modo creativo le proprie esperienze. La nostra community dà molto valore all’autenticità ed è per questo che noi prendiamo molto sul serio la responsabilità di contrastare i contenuti inautentici e fuorvianti, o addirittura falsi. Non solo rimuoviamo la disinformazione quando la individuiamo, ma collaboriamo anche con organizzazioni leader nel fact checking come PolitiFact, Lead Stories, SciVerify e, come realtà italiana, Pagella Politica, che ci aiutano a valutare l’accuratezza dei contenuti: se il fact checking conferma che un contenuto è falso, lo rimuoviamo dalla piattaforma. Specialmente quando un evento è in corso, però, a volte neanche il fact checking può determinare con certezza se un contenuto è accurato. In questi casi, è possibile che il video venga escluso dai suggerimenti nel feed Per Te per limitare la diffusione di informazioni potenzialmente fuorvianti. E oggi facciamo un passo in più, informando direttamente gli utenti quando individuiamo un video che contiene informazioni non dimostrate, con l’obiettivo di limitarne ulteriormente la condivisione.

Ecco come funziona: innanzitutto, l’utente vedrà un banner sul video se i contenuti non possono essere verificati con certezza dopo essere stati valutati. Anche il Creator che lo ha pubblicato riceverà una notifica, per informarlo che il suo video è stato segnalato come contenuto non verificato. Apprezziamo moltissimo la creatività che spinge i nostri utenti a condividere i loro video TikTok con altre persone a cui potrebbero piacere – sia all’interno che all’esterno della nostra piattaforma – e abbiamo progettato questa funzionalità per aiutali a farlo con ancora più attenzione. E funziona: nei test abbiamo notato che la condivisione di video che contengono informazioni non verificate diminuisce del 24%, mentre i Mi Piace calano del 7%.

A partire da oggi questa nuova funzione arriva in Italia. Progettata e testata con Irrational Labs, realtà specializzata in scienze comportamentali, rappresenta un ulteriore tassello nel nostro costante lavoro per contrastare la disinformazione. La scorsa estate abbiamo sottoscritto il Codice di condotta dell’UE sulla disinformazione e durante la pandemia globale del Covid-19 ci siamo assicurati che la nostra community avesse accesso a informazioni di salute pubblica affidabili e autorevoli. Continueremo a investire in prodotto, partnership e strategie per aiutare a promuovere una community autentica e accogliente».