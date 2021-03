Tik Tok introduce due nuove funzioni contro molestie e bullismo

Al fine di “promuovere il reciproco rispetto all’interno della community e stimolare un ambiente positivo, privo di molestie o atti di bullismo, in cui esprimersi liberamente” Tik Tok annuncia l’introduzione di due nuove funzioni.

La prima si chiama ‘Filtra Tutti i Commenti’ attraverso la quale tutti i ‘creator’ potranno decidere quali commenti mostrare sotto ai loro video. Se si decide di attivare tale funzione i commenti non saranno visibili a meno che l’utente non li approvi utilizzando il nuovo strumento di gestione. Come spiega la società “tala funzione si aggiunge alla serie di controlli già esistenti che consentono agli utenti di filtrare lo spam e i commenti offensivi, oltre a specifiche parole chiave”.

La seconda funzione è l’introduzione di un messaggio di avviso che invita a rivedere un commento potenzialmente inappropriato o scortese prima della sua pubblicazione. “Tale messaggio ricorderà anche le Linee Guida della Community e permetterà di modificare quanto scritto prima di pubblicarlo”.