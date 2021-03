Terribile incidente nel salernitano: è grave il motociclista

Il motociclista ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno pare sia in gravi condizioni. Trasportato in eliambulanza al nosocomio salernitano, il 42 enne è vittima di un terribile incidente in moto avvenuto ieri ad Albanella.

Intanto sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la vicenda che ha arrecato gravi ferite all’uomo, costringendo il personale sanitario al ricovero nel reparto di rianimazione.