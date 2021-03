TERGICRISTALLI RICAMBI AUTO: TERGICRISTALLI

Il dispositivo meccanico è un elemento del tergicristallo. sul lato del tergicristallo, del motore elettrico e del telaio portalama, il pettine viene impiegato per pulire il parabrezza e nella maggior parte dei casi pulisce congiuntamente il finestrino dell’auto. il pettine aderisce al vetro e funziona correttamente se il numero di acqua è di riserva. la pulizia del vetro causerà lesioni e accelererà l’usura degli occhielli. Per questo, il pettine dovrebbe essere utilizzato esclusivamente con la rondella del parabrezza che inumidisce la superficie asciutta del vetro.

Nella maggior parte dei casi, il difetto pettine provoca qualche rumore una volta bucato il vetro o il vetro non è pulito spesso. il pettine deve essere appropriato per il telaio di supporto lama così si desidera acquistare elementi di ricambio originali. Diversi produttori forniscono modelli che ar appropriato per varie auto. il cliente dovrebbe acquistare un prodotto di prima qualità perché il ciclo di vita della merce è molto necessario rispetto al valore.

Il proprietario dell’automobile sostituirà il pettine stesso. per interscambiare ci vorrà il manuale di manutenzione e un po ‘ di pazienza. per scambiare il pettine, il telaio di supporto della lama deve essere sollevato. questo può costruire il vostro lavoro più facile. Quindi devi posizionare meticolosamente il pettine sul vetro.

GUASTI DEI TERGICRISTALLI

* deterioramento dello stato di integrità delle spazzole tergicristallo;

* usura delle spazzole tergicristallo grazie ad un uso serio;

* riduzione del carico meccanico delle spazzole tergicristallo;

* deformazione delle parti di costruzione.

SEGNI DI GUASTO del dispositivo meccanico

* il tergicristallo inizia a frusciare durante il funzionamento tradizionale;

* le lame non sono più sufficientemente adiacenti al parabrezza;

* diminuire la qualità della pulizia del vetro;

* macchie e striature una volta ripulito il parabrezza.

CAUSE DEI GUASTI DEI TERGICRISTALLI

influenza negativa delle variazioni di temperatura e dell’esposizione alle radiazioni stellari;

presenza di ghiaccio o sporco sulla superficie di lavoro;

attrito a secco delle spazzole tergicristallo;

usura degli elementi di fissaggio;

utilizzo di lame di scarsa qualità;

impatto negativo di sostanze chimiche, materiali infiammabili e lubrificanti;

uso di liquido per bucato di scarsa qualità o inettitudine della composizione per le condizioni di utilizzo della parte.

Prepararsi per la sostituzione

Sappi che la metà è da alterare.

I tergicristalli sono composti da 3 elementi base: il braccio inferiore che si estende dal fondo del parabrezza, la spazzola metallica o plastica collegata al braccio ed eventualmente la particolare striscia di gomma che pulisce il parabrezza. dopo che devi essere costretto a modificare le spazzole, sostituisci solo la striscia di gomma che si è deteriorata con l’acqua e il tempo.

Misurare la lunghezza della spazzola di gomma che si desidera ottenere.

Per trovare la scala che desideri, prendi la lunghezza di quella recente impiegando un sistema di misurazione o un righello. Annota il prezzo preciso, quindi visita l’aspetto degli elementi dell’auto con queste informazioni.

Non dare per scontato che il dispositivo meccanico corretto sia lungo quanto quello di sinistra. di solito uno è 3-5 cm più corto del contrario.

RIPARAZIONE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO

Uno svantaggio molto comune con la rottura del tergicristallo è la contaminazione delle spazzole del tergicristallo con carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche alternative. durante questo caso, le lame non hanno essenzialmente bisogno di essere sostituite. Come controllo primario si consiglia di portare via il prodotto di scarto con una risposta di situazione e 2 centesimo soda. molti usano idrocarburi e solventi alternativi, tuttavia queste sostanze rischiano di rovinare completamente le spazzole del tergicristallo.

La maggior parte delle spazzole tergicristallo utilizzate in auto alla moda consente di scambiare esclusivamente la gomma una parte delle spazzole tergicristallo. Per fare questo, basta notare un modello compatibile. in questo modo si taglierà bene il valore della commutazione delle spazzole tergicristallo in 0,5.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO

Per procedere con la sostituzione delle lame, le parti di fissaggio devono essere inizialmente rimosse. Per fare ciò, è necessario sbloccare il morsetto che si aggancia al braccio. Questa procedura non ha bisogno di particolari abilità o dati. Ci vogliono solo pochi minuti.

Esperti consigliano commutazione ogni spazzole tergicristallo a tempo costante così su hanno anche usura.

