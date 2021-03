Tensione all’Isola dei Famosi, Akash Kumar si scaglia contro Tommaso Zorzi

Tensione all’Isola dei Famosi, giovedì 18 marzo: Akash Kumar minaccia di abbandonare dopo aver polemizzato con l’opinionista Tommaso Zorzi: “Stai calmo, io non faccio il trash da reality”. Il visconte Ferdinando Guglielmotti è il primo eliminato, ma resta su Parasite Island. In nomination Angela Melillo e Akash Kumar, mentre ci sono quattro nuovi ingressi: Brando Giorgi, Valentina Persia, Giuseppe Braida e Miryea Stabile.

Ilary Blasi, luminosa in pantalone e top incrociato rosso fuoco, apre la seconda puntata della quindicesima Isola dei Famosi con un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19 di cui il 18 marzo ricorre la giornata nazionale di commemorazione. Poco dopo rassicura il pubblico sulle condizioni di salute di Roberto Ciufoli, ancora assente per l’infortunio alla spalla: “Non ha niente di rotto, appena starà meglio tornerà in gruppo” e incappa nel primo lapsus: “Vedremo chi deve abbandonare la casa, no… la casa no, la mettiamo da un’altra parte… vabbe’… l’Isola…”.