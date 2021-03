Tegola Napoli, rottura del legamento crociato del ginocchio per Ghoulam

Tegola Napoli: davvero sfortunati Faouzi Ghoulam e la squadra di Gattuso! Durante la partita di ieri alla stadio Maradona con il Bologna, il terzino sinistro è dovuto uscire anzitempo dal campo per un sospetto stiramento. Gli accertamenti di stamane a Villa Stuart, però, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Sentenza ingenerosa per l’algerino che dovrà subire un intervento e che in precedenza era già stato operato due volte all’altro ginocchio, quello destro!