Tampone obbligatorio per chi rientra in Germania

Tampone per chi volerà in Germania. Da domenica 28 marzo 2021 sarà obbligatorio un tampone anti-covid prima dell’imbarco. Il provvedimento sarebbe dovuto scattare oggi, 26 marzo, ma è stato rimandato a domenica per permettere a tutti i viaggiatori e a tutte le compagnie aeree di prepararsi. Dunque è obbligatorio per chi rientra in Germania sottoporsi a tampone prima del decollo, come stabilito dalla stessa Cancelliera Angela Merkel e dai governatori dei länder.

From Sunday 28 March 2021 an anti-covid pad will be mandatory before boarding. The measure was supposed to take effect today, March 26, but has been postponed to Sunday to allow all travelers and all airlines to prepare. Therefore, it is mandatory for those returning to Germany to undergo a swab before take-off, as established by Chancellor Angela Merkel herself and by the governors of the Länder.