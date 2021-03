Super sorpresa Folgore Massa: Stefano Armenante è il nuovo giocatore biancoverde

Quest’anno la Folgore Massa ha regalato ai suoi tifosi una super sorpresa per Pasqua! Non bastavano infatti le 10 vittorie su 10 scaturite da prestazioni eccezionali, no, il ds Fabrizio Ruggiero si è superato in una trattativa che ha visto alla fine l’arrivo Stefano Armenante in biancoverde: “Il DS Fabrizio Ruggiero con una super trattativa lampo riesce nell’impresa di trasferire dalla Super Lega il forte schiacciatore, classe ‘99, proprietà della Tonno Callipo Vibo Valentia che quest’anno ha ben figurato in A2 nelle fila del Lagonegro Volle. Per i play off un rinforzo importante per continuare a coltivare il sogno promozione”.