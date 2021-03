Suor Henriette Kalomba, da Lampedusa a Piano di Sorrento per aiutare il Congo

Piano di Sorrento. Abbiamo raccolto la testimonianza di Suor Henriette Kalomba proveniente dal Congo e che presta il proprio servizio di assistenza presso la Casa di Riposo San Michele. Suor Henriette ha vissuto anche la tragica esperienza di aiuto dei migranti a Lampedusa vedendone tanti perdere la vita ed ora la sua missione è quella di aiutare il suo paese, il Congo, per cercare di salvare la vita soprattutto a molti bambini: “Dopo i morti visti a Lampedusa ho deciso di aiutare il mio paese. Il mio scopo è quello di far sì che i miei connazionali possano vivere nel loro luogo di origine senza rischiare la vita. In tanti muoiono di fame, molti bambini vengono portati via senza sapere la destinazione e c’è poi lo sfruttamento per il lavoro nelle miniere di diamanti che porta tante persone alla morte”.

Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare molto per aiutare questi nostri fratelli. Non bisogna per forza avere la disponibilità di grandi cifre, ognuno può aiutare in base alle proprie possibilità non dimenticando che il poco di tanti può diventare un aiuto concreto molto importante.

Riportiamo anche una iniziativa finalizzata ad aiutare Suor Henriette: “Ringraziamo il buon cuore e la generosità di tanti di voi e la raccolta continua. È possibile acquistare delle palme con una piccola offerta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per suor Henriette che sta portando avanti una bellissima missione in Congo per le donne e le mamme bisognose. Suor Henriette ha avviato un orto, fatto una piccola fattoria e vorrebbe fabbricare un forno per fare il pane e dolci, realizzare un pozzo che costa 12.000 euro per le mamme e i loro bambini bisognosi. Se avete voglia di sostenere questa missione potete acquistare una palma, anche con una piccola offerta, oppure far parte dei questo fantastico gruppo e aiutare quando ci sono lavoretti da realizzare o vendite da fare. Grazie a tutti, confidiamo nel vostro buon cuore. Per info contattare il 333 764 4427”.