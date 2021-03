Su Rai Uno arriva Màkari, la serie inedita con Claudio Gioé

Su Rai Uno arriva Makari, la serie inedita con Claudio Gioé dedicata ai crimini. Quattro serate con le indagini di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioé nelle vesti di un giornalista che all’apice della carriera come portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno perde tutto: lavoro, professionalità e soldi.

Da giornalista si reinventa scrittore. Lascia Roma e torna in Sicilia e qui, a Màkari, ritrova il legame con il passato. Ma lo attende anche una nuova vita. C’è Peppe Piccionello, l’amico di sempre che lo aiuta a rimettersi in sesto. E poi Suleima, una cameriera con cui inizierà una relazione amorosa. Ieri c’è stato il primo episodio e stasera il secondo.

Tratti dai racconti e dai romanzi di Savatteri, questi i quattro episodi: in prima serata lunedì 15 “I colpevoli sono matti”; martedì 16 il secondo episodio, “La regola dello svantaggio”. Il terzo, “E’ solo un gioco”, andrà in onda lunedì 22, mentre lunedì 29 è in programma il film conclusivo, “La fabbrica delle stelle”. La serie sarà disponibile anche su RaiPlay.

Makari, la spiaggia diventata cult con la fiction Rai

Era già nota per il suo mare cristallino, ma Macari da qualche settimana è una delle mete turistiche più cliccate perché è qui che è ambientata la fiction di Rai Uno Màkari.

La Spiaggia Macari di San Vito lo Capo è un gioiello paesaggistico e naturale a metà strada tra le Riserve naturali del Monte Cofano e dello Zingaro, nei pressi del piccolo borgo di pescatori omonimo – location della serie Tv – a circa 4 chilometri dal San Vito.

La spiaggia è su un litorale sabbioso lungo e non molto largo, bagnato da un mare di un blu intenso e con delle sfumature turchese, trasparente. La spiaggia è dentro una grande baia dove si possono ammirare anche diverse calette e vi è anche una scogliera delimitata da falesie.