Stasera prende il via “Campania che legge” per chi ama i libri e le librerie.

Napoli – Da oggi e ogni giovedì, la Scabec presenta “Campania che legge” un’iniziativa promossa con Campania Artecard e realizzata con Napoli Città Libro – Salone del Libro e dell’Editoria (che si terrà invece a giugno) per promuovere l’intera filiera editoriale: case editrici, librerie, scrittori e critici letterari. Un format con oltre dieci collegamenti con librerie che proporrà letteratura italiana, saggistica e poesia focalizzandosi sulla produzione degli ultimi mesi, coinvolgendo gli stessi scrittori, ma anche gli editori e i librai. “Campania che legge” vuole essere anche un viaggio nelle librerie della Campania, quelle che durante il grande lockdown del 2020 sono rimaste chiuse, mentre oggi restano aperte e resistono alle varie “zone colorate” cercando di garantire, nel rispetto delle norme anti covid, il diritto alla cultura di tutti noi. “Campania che legge” sarà un modo di fare la conoscenza anche dei librai, i soggetti della filiera forse meno noti eppure capaci con la loro sensibilità di proporre per primi anche grandi autori, una menzione per tutti merita Raimondo Di Maio che in tempi non sospetti ci ha proposto la poetessa Louise Gluck che ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2020, ma anche nuove realtà come la Marotta&Cafiero di Scampia che ha pubblicato un inedito di Stephen King e oggi si ripete con Daniel Pennac.La prima puntata è stata girata a Salerno nella libreria Imagine’s book Libreria Guida con il libraio Rosario Casolaro intervistato dal giornalista Eduardo Scotti e con in collegamento Laura Pepe autrice di “La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione”, l’editore Giuseppe Laterza (Editori Laterza) e il professore Gennaro Carillo. di Luigi De Rosa