SPIAGGIA CAVALLO MORTO, PULITA SOLO PER IL FILM “TENET”, ORA È DI NUOVO UNA DISCARICA

Maiori, Costiera amalfitana. Sono ripresi copiosi sversamenti di rifiuti dalla strada costiera sotto il cimitero di Maiori . Il materiale è disseminato sul costone e sulla spiaggia. È una vergogna, nel 2019 quel costone e la spiaggia erano stati ripuliti in previsione di TENET, il film girato in Costiera, con scene fra Amalfi , Ravello e la SS. 163. Poi è tornata a diventare una discarica. . Ora il degrado ha già superato il livello di guardia proprio in quel punto. I frequentatori della spiaggia notano che i rifiuti fermentano lasciando un pessimo odore.

Leggi anche Maiori: rifiuti sul costone della spiaggia del Cavallo Morto