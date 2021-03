Sorrento: voglia di pizza? Prova la Carciofi, speck e patate di Pizzeria “Da Franco”!

Sorrento. Solo la descrizione fa venire fame: è l’incredibile pizza Carciofi al naturale, Speck a cubetti e Patate al forno di Pizzeria Da Franco, sul Corso Italia, a pochi passi da Piazza Lauro.

“Il fine settimana la pizza è un momento importante. Una carica al buonumore ed una dose di serenità per tutti noi”, sono le parole che accompagnano un video da gustare con gli occhi dove protagonista è la pizza appena descritta. E ancora: “I colori non fermeranno la nostra passione Vi aspettiamo!”. Nonostante la zona arancione, Pizzeria Da Franco sia a Sorrento che a Vico Equense continua a lavorare con l’asporto.

La pizza di Franco, variegata in mille ricette, è capace di accontentare tutti i gusti e non solo il sabato ma durante tutta la settimana. E inoltre “Da Franco” troverete la pizza per i celiaci migliore di tutta la Penisola sorrentina. Cosa aspetti?